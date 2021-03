Twitter diz que TweetDeck ganhará “grande atualização”

Em uma entrevista fornecida ao The Verge nesta semana, o chefe de produtos do Twitter, Kayvon Beykpour, confirmou que a empresa está trabalhando em uma “grande atualização” para o TweetDeck — um cliente alternativo pertencente à rede social que oferece uma série de recursos, como visualização em múltiplas colunas e agendamento de postagens.

Segundo Beykpour, a atualização incorporará novos recursos como a opção para organizar listas e feeds em linhas verticais mais fáceis de ler, entre outros. Vale notar que o TweetDeck não recebe uma atualização tão significativa há quase uma década — mais recentemente, porém, ele foi atualizado para suportar nativamente o chip M1.

Não temos dado muito amor ao TweetDeck recentemente. Isso está prestes a mudar; estivemos trabalhando em uma grande reformulação do TweetDeck e é algo que temos o prazer de compartilhar publicamente este ano.

Não está claro, no entanto, se o TweetDeck ganhará um “banho de loja” completo ou apenas suporte a novos recursos — ou ambos. Recentemente, tem sido comentado que o Twitter planeja mudar o modelo de negócios da plataforma; de acordo com a Bloomberg, a empresa estava pensando em apresentar uma versão premium do TweetDeck, baseada em assinatura.

Resta-nos continuar acompanhando.