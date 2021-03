Twitter quer acabar com imagens cortadas no feed

O Twitter anunciou hoje que começará a testar novas formas para usuários compartilharem e visualizarem mídias na rede social.

Já está em teste (tanto em iPhones quanto em aparelhos Android), por exemplo, uma nova forma de visualização de imagens pelo aplicativo oficial do Twitter. Antes, ela ficava cortada (principalmente quando se tratava de uma foto vertical); agora, ela aparecerá no seu feed da mesma forma que você enxerga quando está criando o tweet.

Now testing on Android and iOS: when you Tweet a single image, how the image appears in the Tweet composer is how it will look on the timeline –– bigger and better. pic.twitter.com/izI5S9VRdX