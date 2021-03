Apple poderá lançar seu modem 5G nos iPhones de 2023

Há muito tempo, se especula quando a Apple lançará o primeiro iPhone com seu próprio modem 5G. Sim, ela está trabalhando em um modem próprio e isso não é segredo — afinal, quando se compra uma divisão inteira da Intel focada nesse segmento, não há mais o que esconder.

A Maçã ainda tem alguns anos de contrato com a Qualcomm no que diz respeito a fornecimento de modems (mais especificamente até 2025), mas quem sabe a empresa possa utilizar os dois componentes por um tempo, migrando de uma vez por todas para os seus após 2025.

E, se os analisas Blayne Curtis e Thomas O’Malley, do Barclays, estiverem corretos, a Apple tem tudo mesmo para colocar seus modems no mercado antes de 2025. Em uma nota para investidores divulgada hoje, eles falaram que o modem 5G da Apple estreará em todos os iPhones em 2023 — o que deverá beneficiar as fornecedoras Qorvo e Broadcom, que também podem estar envolvidas no projeto.

É bem possível que os modems sejam fabricados pela Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), parceira da Apple na produção dos processadores presentes em iPhones, iPads, Macs e outros produtos da companhia.

Até lá, é claro, a Apple continuará usando os modems 5G da Qualcomm; no ano que vem, muito provavelmente os iPhones virão equipados com o modelo X60.

via MacRumors