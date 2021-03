Apple TV+ firma parceria com Imagine Entertainment para filmes originais

E o Apple TV+ continua abocanhando Hollywood inteira — às vezes com o anúncio de novas produções, às vezes com parcerias importantes que, no fim das contas, também gerarão novas produções.

O anúncio de hoje é do segundo tipo: de acordo com o Deadline, a gigante de Cupertino firmou uma parceria com a produtora Imagine Entertainment, dos renomados produtores Ron Howard (diretor de sucessos como “Uma Mente Brilhante”) e Brian Grazer, para a produção de filmes originais.

A relação da Apple com a Imagine não é recente: no início do projeto do Apple TV+, a Maçã teria considerado adquirir a produtora e nomear Howard e Grazer como chefões da iniciativa — os produtores, entretanto, recusaram a oferta, levando à contratação de Zack van Amburg e Jamie Erlicht. Algum tempo depois, entretanto, a Apple assinou um contrato com a divisão de documentários da Imagine para produção de conteúdo não ficcional.

O novo acordo expande essa parceria, que já gerou produções como “Dads” e o vindouro documentário sobre as supermodelos dos anos 1990, para produções ficcionais. O acordo é de prioridade, ou seja, a Maçã será a primeira a saber dos futuros projetos da Imagine e terá preferência na compra dos longa-metragens; caso a gigante não esteja interessada, aí sim a produtora poderá vender os filmes para outras distribuidoras ou plataformas.

Além disso, o acordo anterior dos documentários foi expandido — ou seja, a Imagine Documentaries terá mais alguns anos tendo a Apple como cliente preferencial.

Nenhuma nova produção foi anunciada como fruto dos novos contratos até o momento, mas nós, claro, ficaremos de olho — o certo é que a enxurrada de novas produções para a plataforma da Maçã promete se potencializar ainda mais.

