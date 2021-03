Command Browser é um navegador à parte que soma estética e utilidade

Com a possibilidade de definição do navegador padrão para os sistemas operacionais móveis da Apple trazida pelo iOS 14 e pelo iPadOS 14, muitos browsers passaram a ganhar mais destaque ao longo do último ano.

Entre os recém-lançados está o Command Browser, um navegador desenvolvido pela RoBhat Labs ainda pouco conhecido que propõe (e entrega) uma navegação focada, produtiva, elegante e privada para iOS, iPadOS e macOS.

A rigor, o Command Browser traz um agrupamento de recursos essenciais que não tentam reinventar a roda. No app você vai encontrar a pesquisa integrada à barra de endereços, busca de palavras na aba, aba anônima protegida por biometria e até mesmo controles para o tamanho da fonte. No quesito foco, além do bloqueador de anúncios padrão, o navegador não suporta notificações para evitar qualquer interrupção de leitura durante a navegação.

No entanto, o destaque do aplicativo brilha mesmo em três funções dedicadas a uma experiência de navegação completamente fluída, somadas a uma bela e organizada interface. São os Spaces, Saves e Highlights — todas cujos dados são sincronizados via iCloud para uma experiência integrada entre aparelhos, de forma anônima e sem qualquer processo realizado em servidores terceiros em respeito à privacidade do usuário.

Spaces são painéis (dashboards) que agrupam abas específicas de uma forma categorizada pelo usuário, como por exemplo: home, notícias, entretenimento, etc. Esses “espaços” facilitam a navegação entre diversas abas de um mesmo tema ou organização e também agilizam a alternância entre os conjuntos de abas que o usuário pode criar sem nenhuma necessidade de deixar incontáveis abas abertas em uma mesma tela.

Saves consistem em um agrupamento de pastas para o armazenamento (marcação) de páginas específicas. A implementação de um recurso para bookmarking aqui é bastante interessante porque não consiste em uma barra com pequenos links de nomes personalizados e favicons, mas sim em uma seleção drop-down que, além de exibir os links num formato agradável, ainda pode ser compartilhada como um arquivo CMD, possibilitando que o receptor da pasta possa executar o comando (daí o nome do navegador) de abrir os links compartilhados através de um script funcional.

Highlights são marcações de texto com cores personalizadas — entre as opções pré-definidas — que ficam armazenadas numa seção dedicada no app, além de serem exibidas com os Saves na aba em branco padrão do Command. O mais interessante deste recurso é que essas marcações podem ser integradas ao Notion, ao Readwise e ao RemNote, utilitários para a gestão de textos e notas.

Em depoimento ao MacMagazine, o desenvolvedor Ash Bhat comentou que o suporte em português chegará em breve, mas que no momento o foco do desenvolvimento está lançado sobre uma “grande funcionalidade” voltada à colaboração a ser implementada em uma das próximas atualizações.

O Command Browser é uma excelente alternativa para quem aprecia uma interface simples, moderna e utilitária inspirada a partir da linguagem de design do iOS. O aplicativo pode ser baixado para iPhone, iPad e Mac (requer o processador M1) e testado gratuitamente por 14 dias, mas conta com uma compra única e vitalícia de R$40 durante o período de testes. Ao fim desse prazo, a opção de compra se mantém única e vitalícia, com um acréscimo no valor que o eleva para R$55.