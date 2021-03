Como verificar o status da garantia de produtos Apple

Por padrão, todos os produtos Apple possuem garantia de um ano contra defeitos de fabricação e 90 dias de suporte telefônico gratuito (exceto o Apple Watch Edition e o Apple Watch Hermès, por exemplo, que têm dois anos de cobertura).

Para facilitar o acesso às informações sobre a vigência da garantia, a Apple oferece algumas opções.

Essas informações são úteis caso você esteja comprando um dispositivo Apple usado, por exemplo; ou se você esqueceu quando exatamente comprou o produto e ainda quer checar se ele está coberto pela garantia.

Para verificar essa informação, você pode usar o site da Apple ou o app Suporte da Apple, disponível para iOS e iPadOS.

Verificando a garantia pelo site

Você pode verificar o status da garantia do seu produto Apple visitando essa página. Insira o número de série do produto, digite o código aleatório que aparecerá e clique em “Continuar”. Você verá, então, três ou quatro seções diferentes.

Data de compra válida

Quer dizer que a sua compra foi validada e, por isso, a Apple pode encontrar o seu produto rapidamente para resolver algum problema.

Suporte técnico telefônico

Ao comprar um dispositivo Apple, você tem 90 dias de suporte telefônico gratuito para o seu produto. O suporte técnico especializado pode ajudá-lo, por exemplo, a instalar, ativar ou reinstalar softwares, configurar/ajudar na montagem de hardwares, entre outras coisas.

Cobertura de reparos e serviço

Essa nada mais é do que a informação se a garantia limitada propriamente dita, que no caso é de um ano após a data de compra do dispositivo, está válida.

Coberto pelo AppleCare

Tal informação só aparece se você adquiriu o AppleCare Protection Plan (vendido no Brasil) ou o AppleCare+ (indisponível no Brasil, mas disponível em outros países) para o seu produto.

Verificando a garantia pelo app Suporte da Apple

Outra maneira de conferir o status da garantia dos seus dispositivos (e a mais fácil, na minha opinião) é baixando o app Suporte da Apple.

Ao logar com o seu ID Apple, automaticamente todos os seus dispositivos pertencentes aparecerão por lá, com suas respectivas informações de garantia.

Para visualizar, abra o app e toque no botão “Produtos”, localizado no canto superior esquerdo. Logo no topo, você verá todos os produtos que estão usando o seu ID Apple. Para verificar o status da garantia, toque em um deles e depois em “Informações do Dispositivo”, localizado abaixo do nome do produto.

Você verá o modelo, a versão de software, o número de série e informações sobre a cobertura da garantia.

Para certos produtos, como o iPad ou o Mac, você ainda pode escolher se quer comprar uma cobertura adicional do AppleCare no Brasil. Caso opte por isso, essa informação também constará no app, como falamos acima.

Caso queria comprar o AppleCare+ (a garantia mais completa da Apple), nós demos a dica nesse artigo.

Fácil, não é? 😀