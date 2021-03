iPhones poderão ter sensores para detectar bateria estufada

Baterias estufadas são problemas extremamente temidos em dispositivos móveis — até porque, trata-se de anomalias que ocorrem de repente, sem muitos prenúncios, e que podem destruir os aparelhos como um todo. Se depender da Apple, entretanto, seus aparelhos do futuro poderão ter medidas de precaução contra esses indesejados fenômenos.

O AppleInsider trouxe à tona hoje duas patentes registradas recentemente pela Maçã que têm como objetivo justamente detectar sinais de estufamento da bateria para evitar/desacelerar o processo e, quem sabe, avisar aos usuários — de iPhones, iPads e outros produtos — que é necessário realizar alguma ação antes que prejuízos maiores aconteçam.

A primeira patente envolve um pequeno invólucro de metal, aterrado, que revestiria parte das baterias dos dispositivos, permitindo que outros componentes (como sensores) fossem posicionados mais próximos às baterias.

Na construção interna atual dos aparelhos, a bateria precisa manter uma distância regulamentar de outros componentes internos para evitar curto-circuitos e outros incidentes, o que impediria a implementação dos sensores; o invólucro de metal solucionaria esse problema.

A segunda patente explora mais possíveis tecnologias para detectar os sinais de problemas e mitigá-los. Os sensores poderiam, por exemplo, envolver pequenos contatos elétricos que, quando encostados (por conta do deslocamento físico da superfície da bateria), desencadeariam uma série de processos no aparelho para ajustar o nível de carga da bateria e evitar/adiar o estufamento total, avisando o usuário do problema e instruindo-o a contatar o suporte da Apple, por exemplo.

As invenções seriam úteis não apenas para futuros iPhones e iPads, mas para quaisquer produtos com baterias embutidas — como, digamos, um veículo elétrico autoguiado. 😛

Obviamente, não sabemos se os engenheiros da Apple utilizarão de fato as patentes algum dia, mas que a ideia é boa, isso é.