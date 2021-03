Linha “iPhone 13” terá baterias maiores, diz Kuo

Um dos rumores mais fortes com relação aos iPhones que serão lançados este ano é que eles finalmente ganharão telas OLED com tecnologia ProMotion, capazes de atingir até 120Hz de taxa de atualização.

Como sabemos observando Androids que já dispõem disso e oferecem os 120Hz como opcional, isso impacta bastante a autonomia de suas baterias. Por isso, o rumor trazido hoje por Ming-Chi Kuo faz todo sentido.

Segundo o analista da TF Internacional Securities, a linha “iPhone 13” (ou “iPhone 12s”, caso a Apple prefira chamá-la dessa forma) virá toda com baterias maiores que as atuais. Por outro lado, os novos aparelhos também deverão ser um pouco mais pesados.

De acordo com Kuo, a Apple estaria trabalhando para abrir mais espaço para a bateria usando componentes atualizados — a exemplo do slot de cartão SIM, que passará a ser integrado à placa lógica, e de um módulo do sistema óptico frontal mais fino.

Kuo não especificou, porém, quão maiores serão essas novas baterias comparadas com as atuais. Além da ampliação da célula em si, a Apple também costuma aumentar a autonomia de iPhones com otimizações no seu chip (o futuro “A15”) e também no lado do software.

via MacRumors