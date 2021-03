O que é e como usar o Contato Visual do FaceTime (iPhone)

Durante as versões de testes do iOS 13, a Apple lançou um curioso truque no FaceTime chamado Contato Visual. O recurso, porém, só foi lançado oficialmente no iOS 14.

O novo recurso usa aprendizagem de máquina para ajustar sutilmente a posição dos seus olhos e rosto, fazendo com que as ligações em vídeo sejam mais naturais mesmo quando você estiver olhando para tela (ou seja, para a pessoa que está conversando com você) e não para a câmera.

Recurso Contato Visual desativado (à esquerda) e ativado (à direita).

Para que ele funcione, você precisa de um iPhone XS/XR ou mais recente; iPads, até agora, não receberam esse recurso. Para ativá-lo, vá em Ajustes » FaceTime e ligue a opção “Contato Visual”.

Caso queira desabilitá-lo, as chamadas via FaceTime serão feitas do modo tradicional, sem o bendito truque. 😛