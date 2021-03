Presidente da Toyota celebra “Apple Car”, mas faz advertência à Maçã

Mais um dia, mais um alto executivo da indústria automotiva celebrando (ou… aparentando celebrar) a provável chegada da Apple ao segmento. Hoje, foi a vez da maior montadora do mundo, a Toyota, se pronunciar — por meio do seu presidente, Akio Toyoda.

Segundo o Wall Street Journal, em uma coletiva de imprensa realizada hoje, Toyoda afirmou que “não tem problemas” com o prospecto do “Apple Car”, adicionando que a chegada da Maçã à indústria automotiva é uma ótima oportunidade para dar um sopro de ar fresco no segmento e dar aos consumidores um maior leque de opções.

Até aí, nada muito diferente do que os executivos da Volkswagen e da BMW já disseram. Toyoda, entretanto, foi além — e reservou alguns segundos também para compartilhar algumas palavras de sabedoria (ou escárnio, dependendo da forma como você veja) à Apple:

Qualquer um pode fazer um carro se tiver a capacidade técnica para isso, mas uma vez com o carro feito, eu espero que eles saibam que terão de lidar com 40 anos de respostas aos consumidores e uma sucessão de mudanças.

Em outras palavras, o que Toyoda quer dizer é que entrar no mundo dos automóveis não pode ser uma aventura: se a Apple quiser perseverar nos veículos motorizados, terá que assumir um compromisso de muito longo prazo. A frase tem um peso especial vindo da Toyota, que já monta carros há 83 anos e não pode reclamar de falta de experiência no ramo.

Vale lembrar que a Toyota já desprezou nomes recém-chegados à indústria automotiva: no ano passado, o mesmo Toyoda afirmou que a Tesla “não era uma montadora real”, classificando-a mais como um sonho do que como uma empresa de fato dedicada à indústria. Alguns meses antes, a Tesla tinha superado o valor de mercado da gigante japonesa.

Quanto à Apple, deve estar sendo divertido para a equipe do “Projeto Titan” acompanhar as reações do mercado dos automóveis ao seu futuro début no segmento. Resta sabermos quando é que isso vai acontecer.

via iMore