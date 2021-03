Promoções na App Store: Notability, Zoetropic, Hot Simple Image Viewer e mais!

Confira a nossa seleção de promoções nas App Stores para esta quinta-feira!

O Notability, criado pela GingLabs, é um dos melhores aplicativos para anotações que eu conheço.

Além de ser uma ferramenta excelente para anotações em documentos, o aplicativo é uma poderosa solução para gravação de eventos/palestras e criação de ideias. Se o que importa para você é a combinação de anotações com áudio ou imagens, o Notability é mais do que indicado para as suas necessidades.

Preocupado com a configuração da sua nota? O texto se ajusta automaticamente ao redor de imagens. Se a sua praia é a escrita manual, dezenas de cores e espessuras, além de estilos, estão disponíveis no app.



Ficou interessado, mas ainda não tem certeza? O Notability permite o backup e a sincronização das suas notas na nuvem, seja via iCloud, Dropbox ou Google Drive. Se o compartilhamento é algo vital, email, AirDrop e outras ferramentas estão acessíveis ao toque de um botão.

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$73 de desconto:

Apps para iOS/iPadOS/tvOS

Fotos em movimento.

Jogo de ação.

Utilitário para atividades físicas.

Coleção de adesivos para o iMessage.

App para macOS

Visualizador de imagens.

