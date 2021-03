★ Sim, dá para consertar o vidro quebrado do seu Apple Watch!

O Apple Watch é um smartwatch e tanto! Serve para quem quer apenas acompanhar as notificações de uma maneira mais fácil (sem precisar pegar o iPhone a todo momento) e é extremamente importante para quem quer monitorar sua saúde e seus exercícios físicos.

Mas ele é frágil, especialmente o modelo com corpo de alumínio. Sua tela (que não é de cristal safira, e sim de vidro de íons X) é bastante suscetível a arranhões. Sem falar que, a depender do esbarrão que você dê, o vidro quebra com muita facilidade.

Mas você não precisa pagar uma fortuna para trocar de relógio na Apple ou aposentar o seu relógio na gaveta por conta desses problemas. É só falar com a Loja do Sapo!

Quando o assunto envolve conserto de Apple Watch, ela é uma das empresas mais renomadas do mercado e pode consertar seu relógio por um valor que chega a ser 50% menor que os cobrados por outras assistências.

Ao trocar o vidro quebrado do Apple Watch, a Loja do Sapo preserva o display original do relógio. Para fazer isso, é preciso conhecimento e equipamentos especializados. É um trabalho minucioso que muitas assistências simplesmente nem conseguem fazer.

Se você tem um Apple Watch (incluindo os novos Series 6 e SE) com o vidro quebrado, procure a Loja do Sapo! Lembrando que eles também fazem consertos em iPhones (tela, bateria, vidro traseiro, carcaça, etc.) e iPads (tela e bateria), e que todos serviços contam com um ano de garantia. Faça aqui uma avaliação!

A Loja do Sapo fica em Belo Horizonte e faz atendimentos também por delivery e in loco (quando o técnico vai até você e realiza a manutenção na hora, no local onde você está). Mas se você não for de BH, saiba que pode enviar o seu Apple Watch por Correios; você receberá o seu relógio consertado por SEDEX, sem pagar mais por isso. 😀

Pelo site da empresa, é possível visualizar todos os serviços e produtos oferecidos. Para realizar agendamentos, ligue na central (31) 3144-7070, entre em contato por WhatsApp ou por Direct do Instagram.