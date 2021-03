Aplicativo do YouTube para Apple TV ganha boa atualização

A vida é feita de encontros e desencontros, mesmo: pouco depois de a Apple TV de terceira geração despedir-se do aplicativo do YouTube, o software recebeu um bom banho de loja por parte do Google — tudo como uma forma de colocá-lo em pé de igualdade com os outros apps televisivos da plataforma, como o do Google TV e o do Roku.

O novo YouTube para tvOS simplifica o ambiente geral com uma interface mais sólida e esparsa: temos um plano de fundo mais escuro e menos sombras/efeitos tridimensionais. A barra lateral também está muito mais completa, com acesso rápido ao YouTube Music, aos filmes da plataforma, às suas assinaturas e segmentos específicos, como “Jogos” e “Notícias”.

Além disso, quem não tiver uma assinatura do YouTube Premium também notará a presença de mais anúncios — especialmente uma grande propaganda presente no topo da página inicial.

De acordo com o 9to5Mac, a atualização está sendo liberada aos poucos: alguns usuários na Alemanha e nos Estados Unidos já relataram a chegada do update, mas aqui no Brasil, nenhum membro da equipe do MacMagazine teve a mesma sorte até o momento. Certamente, tudo será devidamente resolvido nos próximos dias.

