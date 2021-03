App para Mac coloca suas reuniões virtuais na barra de menus

Há quase um ano, falamos aqui sobre o Meeter, aplicativo desenvolvido a partir de uma necessidade então recente para muitos usuários: manter todas as reuniões virtuais em dia e juntar-se a elas rapidamente, com apenas um clique.

Dez meses depois, a necessidade de nos mantermos em dia com nossos compromissos digitais continua em alta, sem previsão de retorno. E se você está precisando de um companheiro virtual mais elaborado para essa tarefa, o recém-chegado Superpowered pode ser uma opção interessante.

Aplicativo para macOS que vive na sua barra de menus, o Superpowered integra-se aos seus calendários do Google — incluindo contas de qualquer tipo na plataforma, como as da G Suite e quaisquer calendários que você assine — e mostra todos os seus eventos diretamente na barra. Desta forma, se você tem uma reunião daqui a dez minutos, por exemplo, um aviso correspondente aparecerá por lá.

Clicando no ícone do app (ou pressionando a combinação ⌘ Y ), é possível ver uma interface simplificada e agradavelmente colorida dos seus próximos compromissos do dia. É nessa janelinha, também, que o Superpowered tem um dos seus principais diferenciais: ele é capaz de capturar links de videoconferências (do Zoom ou Google Meet) dentro de eventos do seu calendário, então basta clicar em um botão no app para se juntar à reunião.

O Superpowered conta, claro, com configurações extras para você ajustar o funcionamento do app ao seu gosto, mas a proposta principal é simplesmente configurá-lo uma vez e esquecer que ele existe — o utilitário se encarregará de lhe avisar sobre seus próximos compromissos e ajudar na organização do seu dia.

A equipe pretende, em breve, adicionar suporte a outros serviços de videoconferências, como o Microsoft Teams e o Cisco WebEx. Também está nos planos uma integração com o Slack para que você possa conferir (e responder) mensagens recentes sem abrir o mensageiro, bem como suporte a plataformas como Google Docs, JIRA e GitHub.

Ou seja: o potencial é enorme, e a utilidade já é evidente nesta versão inicial. Para quem se interessou, o Superpowered pode ser obtido no seu site oficial — seus desenvolvedores oferecem um período de testes gratuito de sete dias; em seguida, o app custa US$10 mensais.

