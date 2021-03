Apple descontinua o HomePod original

A Apple resolveu enxugar a sua linha de produtos em março. Primeiro, ela informou que o iMac Pro será descontinuado; agora foi a vez do HomePod original, lançado pela empresa há quatro anos.

Da mesma forma que fez com o desktop profissional, a Maçã está estampando um aviso de “Enquanto durarem os estoques” na página de compra do produto.

Segundo informou o TechCrunch, a empresa focará no HomePod mini, lançado no ano passado — ainda que o HomePod original ofereça uma experiência sonora superior, o mini foi muito bem recebido pelo púbico e é tão capaz quando o modelo maior para realizar as maiorias das tarefas desejadas por um alto-falante inteligente.

De fato, ainda que o sim seja bastante superior, o fator preço faz muita diferença nesse comparativo de HomePods: são US$300 contra US$100.

A Apple deu a seguinte declaração ao site:

O HomePod mini tem sido um sucesso desde a sua estreia no outono passado, oferecendo aos clientes som incrível, um assistente inteligente e controle doméstico inteligente, tudo por apenas US$99. Estamos concentrando nossos esforços no HomePod mini. Estamos descontinuando o HomePod original; ele continuará disponível enquanto tivermos estoque na Apple Store online, nas lojas de varejo da Apple e em revendedores autorizados da Apple. A Apple fornecerá aos clientes do HomePod atualizações, serviços e suporte pelo AppleCare.

Curiosamente, o modelo cinza espacial do HomePod original estava sem estoque a Apple Store online americana e em alguns outros países há alguns dias. Contudo, todos pensavam que seria algo momentâneo e que ele voltaria a ser comercializado normalmente em breve. Agora, nos EUA, consumidores poderão comprar apenas o modelo branco (ao menos na Apple Store online).