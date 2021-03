Apple investirá em novo programa de trabalho para mulheres

A Apple fechou uma parceria com a empresa de consultoria Seelaus Asset Management para apoiar um novo programa de trabalho voltado para mulheres, de acordo com uma nova reportagem da Bloomberg.

A Seelaus é uma empresa comandada por mulheres que maneja mais de US$600 milhões em ativos. A companhia administrará um portfólio para a Apple, usando as taxas para o novo programa de trabalho, o qual durará inicialmente um ano.

A empresa afirma que a iniciativa da Apple é um “passo à frente” para companhias de gestão de ativos comandada por mulheres. Atualmente, esse grupo é “criticamente sub-representado”, explicou a CEO da empresa, Annie Seelaus:

As mulheres continuam criticamente sub-representadas em todos os níveis da indústria de gestão de ativos, com a pandemia colocando ainda mais pressão sobre as mulheres na força de trabalho. Estamos honrados em ter o apoio da Apple, que tem estado na vanguarda da discussão sobre diversidade e inclusão e reconhece a necessidade de gerar impacto em seus negócios, inclusive com seus investimentos.