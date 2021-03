Apple tem a maior capacidade solar entre empresas nos EUA

A Apple é muito elogiada (e até premiada) em seus esforços em prol do meio ambiente. Como sabemos, a companhia atualmente opera com energia 100% renovável e tem o compromisso de, até 2030, neutralizar a emissão de carbono em todo o seu ciclo de atividades/produtos.

De fato, a Apple é a empresa com a maior capacidade solar nos Estados Unidos, como visto no gráfico abaixo divulgado pela Solar Power.

Como é possível conferir, a Apple é responsável pela geração de mais de 398MW provenientes de energia solar. Embora a Maçã também tenha sido considerada a empresa que mais usa esse tipo de energia em 2019, atualmente o Google é responsável pelo maior consumo de energia solar (1.440MW) — só que nem todo o fornecimento é gerado por instalações da gigante de Mountain View, diferentemente da Apple.

Em se tratando de instalações para fornecimento de energia solar, a Target lidera com o ranking com 513 bases — mas elas não geram tanta energia quanto as instalações da Apple.

Nesse sentido, é possível observar que a Apple soube lidar melhor com a geração e o uso da energia solar — a qual, somada com outras fontes renováveis, contribuem não só para reduzir o impacto ambiental das suas atividades, como também o de diversos fornecedores.

via The Loop