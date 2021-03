Apple TV+ terá docussérie sobre campanha infame da Pepsi

A torrente de novos conteúdos anunciados para o Apple TV+ não está dando nenhum sinal de desaceleração — fica claro que a Maçã está focada em atrair todos os públicos e cobrir todas as frentes com o leque de séries, filmes e documentários originais da plataforma. Hoje, temos mais novidades!

De acordo com o Deadline, a Apple fechou um acordo para produzir “The Jet”, uma série documental sobre uma infame campanha feita pela Pepsi nos anos 1990 que prometeu um jato aos consumidores — e não cumpriu.

Confusos? Pois chequem o caso Leonard v. Pepsico, Inc.: tudo começou com uma campanha publicitária da Pepsi, realizada em meados dos anos 1990, que girava em torno dos “Pepsi Points” — pontos que você acumulava adquirindo os refrigerantes e outros produtos do conglomerado.

Em um dos comerciais da campanha, a empresa prometia um jato militar Harrier II para quem acumulasse 7 milhões de pontos, uma quantia considerada inatingível para quase todos os seres humanos — mas não John Leonard, que conseguiu acumular os pontos… e exigiu o seu jato. A Pepsico alegou que o comercial era apenas uma piada e negou o pedido, o que levou à batalha judicial — cujo resultado eu não contarei por motivos de spoiler, mas fique à vontade para ler o artigo linkado acima. 😛

A série é uma criação de James Lee Hernandez e Brian Lazarte, que estão em território familiar: anteriormente, eles já foram responsáveis pela série “McMillion$”, que contou a história de uma infame promoção realizada pelo McDonald’s em parceria com o jogo Monopoly (o velho e bom Banco Imobiliário).

A ideia, aqui, será colocar os espectadores em um “mergulho na cultura pop dos anos 1990” — ou seja, um prato cheio para os nostálgicos, também. Ainda não há informações sobre produção ou data de estreia, mas ficaremos de olho.