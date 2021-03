Base carregadora MagSafe 2-em-1 da Belkin está em pré-venda

Em outubro passado, falamos aqui sobre lançamentos recentes da Belkin compatíveis com a tecnologia MagSafe, da Apple. Um deles, entretanto, não foi apresentado à época: o 2-in-1 Wireless Charger Stand with MagSafe, que surgiu recentemente no site da fabricante.

Publicidade

A base de carregamento é bem semelhante à 3-em-1 citada por nós, mas dispensa o carregador para Apple Watch: aqui, temos um carregador MagSafe para o seu iPhone 12 (qualquer modelo da família) e, na base, um espaço perfeito para recarregar os seus AirPods.

Por ser oficialmente MagSafe, o acessório pode recarregar o iPhone a 15W, e com o design de pedestal o smartphone fica elevado, numa posição ótima para checar algo rapidamente ou mesmo deixar um vídeo passando durante o carregamento — até porque você pode posicionar o aparelho na horizontal ou na vertical. O ímã é forte o suficiente para segurar o iPhone mesmo com a vibração das notificações, vale notar.

O carregador da Belkin conta ainda com um LED para indicar que seus AirPods estão sendo devidamente carregados (verde para carregamento em curso, âmbar para estojo desalinhado ou com algum objeto impedindo o processo).

Publicidade

O acessório será vendido em versões preta e branca e já está em pré-venda por US$100 — a previsão é que as vendas sejam iniciadas já no fim deste mês.

via MacRumors