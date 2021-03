Ex-Facebook fala sobre real impacto das mudanças do iOS 14

Um grupo de ex-funcionários do Facebook contou à CNBC o porquê de a empresa não aprovar os novos recursos de privacidade do iOS 14, incluindo o App Tracking Transparency (ATT), o qual será lançado oficialmente com o iOS 14.5.

Como informamos, o ATT requer que desenvolvedores obtenham permissão antes de rastrear o identificador de publicidade (Identifier for Advertiser, ou IDFA) do dispositivo de um usuário.

O recurso bloqueará automaticamente o rastreamento, embora usuários possam permitir o rastreamento manualmente nas configurações ou por meio de uma nova caixa alerta especial que aparece ao abrir o aplicativo pela primeira vez.

De acordo com ex-funcionários do Facebook, o recurso antirrastreamento da Apple bloqueará a análise de uma métrica-chave chamada “conversões de exibição”. A tecnologia permite que empresas de publicidade meçam o número de usuários que compram produtos depois de ver, mas não interagir, com um anúncio.

Da mesma forma, o recurso Audience Network do Facebook, o qual fornece anúncios direcionados em plataformas fora da rede social, será afetado negativamente pela mudança do iOS.

Os ex-funcionários, no entanto, comentaram que as mudanças não afetarão tanto os pequenos negócios quanto o Facebook propaga. Segundo eles, tais empresas normalmente limitam a segmentação do público, como idade ou regionalidade — informações que já estão disponíveis no próprio Facebook.

Se você falasse com qualquer dono de restaurante em qualquer lugar e perguntasse o que é IDFA, não acho que nenhum deles saberia o que é. Isso [as mudanças] estão afetando o Facebook em grande escala. Não os proprietários de pequenas empresas.

Atura ou surta, Facebook.

via MacRumors