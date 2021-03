Google Chrome agora consome menos energia e memória

O navegador do Google já foi bastante criticado por ser uma verdadeira pedra no sapato na maioria dos sistemas operacionais, mas os desenvolvedores do Chrome destacaram recentemente o quanto a versão mais recente do software (a 89), lançada no começo deste mês, melhorou.

Publicidade

De acordo com o blog da empresa, agora o Chrome deverá usar menos recursos em geral, iniciar mais rápido e ser mais responsivo tanto no macOS, quanto no Windows e no Android — a versão para iOS, no entanto, não foi mencionada.

Além disso, os desenvolvedores conseguiram reduzir o consumo de memória das guias em segundo plano no Mac em até 8%, o que se traduz na redução do consumo de até 1GB.

Como resultado, o Chrome usa agora até 5x menos CPU , contribuindo no prolongamento da vida útil da bateria em pouco mais de 1 hora.

O Google afirma que essas melhorias beneficiaram a pontuação de impacto de energia do navegador em até 65%, ajudando a “manter o Mac refrigerado e as ventoinhas silenciosas”.

Publicidade

No Windows e no Android, o navegador também está usando um alocador de memória mais avançado para aumentar a capacidade de resposta do navegador. Há, ainda, uma série de melhorias específicas para Android, resultando em menos travamentos, inicialização mais rápida, carregamentos mais agéis de páginas, entre outros.

Por fim, o Google afirmou que está “sempre procurando melhorar o Chrome” e que mais atualizações de desempenho estarão disponíveis em breve.

Mais detalhes (técnicos) sobre as melhorias do navegador estão disponíveis nessa página. É possível baixar o Chrome para Mac aqui.