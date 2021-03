Novos AirPods estariam “prontos”; iPad Pro de 12,9″ teria diferenciais em relação ao de 11″

O nome dele não é muito famoso como os de Mark Gurman, Ming-Chi Kuo, Jon Prosser e companhia. Mas o leaker conhecido como “Kang” tem incríveis 97,8% de certo quando abre a boca para falar dos planos da Apple, segundo o site AppleTrack.

Dito isso, é importante sempre ouvir o que ele fala. E ele falou.

Novos AirPods

Na rede social chinesa Weibo, o leaker disse que os AirPods de terceira geração estão “prontos para serem lançados”; ainda de acordo com ele, os AirPods de segunda geração sairão de linha assim que os novos chegarem (algo um pouco óbvio, diga-se).

Segundo rumores mais recentes, os AirPods de terceira geração terão um visual muito similar ao dos AirPods Pro; ainda assim, a tendência é que eles não tenham recursos mais avançados como Cancelamento Ativo de Ruído e Modo Ambiente — apesar de alguns acreditarem que sim.

Previsões envolvendo iPads

Mas voltando às previsões de “Kang”, ele disse acreditar que o novo iPad Pro de 12,9 polegadas vai superar (provavelmente se referindo ao número de vendas) o modelo menor, de 11″, em 2021.

E algo assim dificilmente aconteceria apenas por ele ter uma tela maior, afinal, o caso sempre foi esse e ele — aparentemente — nunca vendeu mais que o modelo de 11″. Desta forma, para o leaker falar algo assim, é possível que o modelo de 12,9″ venha com alguma novidade significativa que não estaria presente no tablet menor. Tela Mini-LED? 5G? Façam as suas apostas!

Vale notar que foi “Kang” quem primeiro disse que teremos um evento da Apple no dia 23 de março.

Com essa afirmação de hoje, ele praticamente “confirmou” que, caso o evento realmente aconteça, a Apple muito provavelmente deverá lançar novos iPads e AirPods na keynote. Resta saber se conheceremos as “AirTags” e uma nova Apple TV — quem sabe até mesmo novos Macs — no dia 23/3, também.

