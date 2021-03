O que é e como usar a Lista de Leitura no Safari (iPhone, iPad e Mac)

O Safari, navegador nativo de iPhones, iPads e Macs, possui diversos recursos bem interessantes. Um dos que eu mais gosto é a Lista de Leitura (Reading List).

Com ela, é possível salvar artigos da internet para serem lidos posteriormente, inclusive se você não estiver conectado (ou seja, offline).

Confira como usar o recurso, abaixo.

Adicionando um site à Lista de Leitura

No iPhone/iPad

No Safari, vá até o artigo que deseja salvar. Depois, toque no botão de compartilhamento e em “Adicionar à Lista de Leitura”.

No Mac

Aqui, você tem duas opções para salvar algo na Lista de Leitura. A primeira é passando o mouse sob a barra de endereços e tocando no ícone de “+”, localizado do lado esquerdo.

A outra maneira é clicando no botão de compartilhamento e em “Adicionar à Lista de Leitura”.

Com o tempo, essa lista pode acabar ficando bem cheia, a depender do seu apetite de leitura. Caso já tenha lido um ou mais artigos, você pode limpar essa lista para evitar o acúmulo de links por lá.

Limpando a Lista de Leitura

No iPhone/iPad

Abra o Safari e toque no botão representado por um ícone de livro aberto, na parte inferior. Depois, toque no botão do meio, com um ícone de óculos para visualizar a Lista de Leitura. Deslize o dedo da direita para a esquerda em cima de um dos artigos/links e toque no botão vermelho “Apagar”.

Se quiser apagar um conjunto de artigos salvos, toque no botão “Editar” (localizado no canto inferior direito da lista onde estão salvos os itens da Lista de Leitura), selecione quais você deseja apagar e toque em “Apagar” (no canto inferior esquerdo).

No Mac

No Safari, clique no botão da Barra Lateral, que fica no canto superior esquerdo (entre o botão verde e o de voltar). Depois, clique com o botão direito em cima do artigo/link e clique em “Remover Item”.

Você também pode usar o trackpad, deslizando dois dedos da direita para a esquerda em cima do link e clicando no botão “Remover”.

No Mac, é possível ainda remover todos os itens da Lista de Leitura de uma só vez. Para fazer isso, clique com o botão direito sobre qualquer artigo da lista e clique em “Limpar Todos os Itens…”.

Bônus: leitura offline

Tanto em iPhones/iPads quanto em Macs, há como ativar uma opção de leitura offline. Ao fazer isso, os artigos ficam disponíveis para você visualizar mesmo sem uma conexão com a internet.

Para ativar no iPhone/iPad, vá em Ajustes » Safari e role até o fim da tela, até achar a opção “Salvar Off-line”.

No Mac, com o navegador aberto, clique (na barra de menus) em Safari » Preferências… » Avançado e ative a opção “Salvar artigos para leitura off-line automaticamente”.

Pronto, agora você sabe como dominar mais esse recurso no Safari. 😀