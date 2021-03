OTOY lança ferramenta de renderização Octane X para macOS

Profissionais das áreas do design, da ilustração e das artes digitais em geral, um momento da sua atenção, por favor: a OTOY lançou recentemente o Octane X, uma ferramenta de renderização via GPU gratuita para macOS que se aproveita de todas as tecnologias recentes disponibilizadas pela Apple.

A desenvolvedora classifica o software como o primeiro para macOS que oferece renderização unbiased e espectralmente correta via GPU. Ele foi escrito do zero com foco em performance e utiliza o Metal, API de renderização da Apple, para integrar-se e utilizar da forma mais inteligente possível os recursos do sistema — vale notar que tudo aqui já está devidamente adaptado para o Apple Silicon.

O aplicativo tem paridade de pixels absoluta com o OctaneRender 2020 — ou seja, quaisquer trabalhos desenvolvidos no software para Windows poderá ser trabalhado também no Mac. O Octane X é otimizado para GPUs AMD Polaris, Vega e Navi, além das placas integradas nos chips Skylake, da Intel.

Para tornar a oferta ainda mais interessante, usuários de MacBooks Pro, iMacs Pro e Macs Pro que experimentarem o aplicativo ganharão um ano de acesso ao Octane X Enterprise, que inclui a primeira plataforma de renderização via GPU com blockchain, o RNDR. Para todos os outros Macs, incluindo os modelos recentes com chip M1, os usuários receberão um ano de acesso grátis ao Octane X Prime.

O Octane X em si está disponível gratuitamente na Mac App Store — a única exigência é você ter um Mac rodando o macOS Big Sur. Bons projetos!

via iMore