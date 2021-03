Parques da Disney terão ingressos no iPhone e Apple Watch

Já há alguns anos, a Disney oferece uma experiência interessante para visitantes dos seus parques e resorts: a MagicBand, uma pulseira que permite integrar ingressos, compras e passes no seu pulso — basta aproximar o objeto dos terminais NFC espalhados pelos complexos e tudo já vai para a sua conta.

Publicidade

Agora, a Walt Disney Company anunciou a próxima fase da tecnologia: o MagicMobile — que cumpre a mesma função, mas usa o seu iPhone ou Apple Watch em vez de uma pulseira física.

O funcionamento é bem simples: tudo o que os visitantes precisam fazer é um passe digital no aplicativo My Disney Experience, e ele será automaticamente adicionado ao Wallet do smartphone e relógio.

A partir daí, você pode usar o MagicMobile para integrar os ingressos que comprou, suas reservas nos hotéis da Disney e sua conta de hóspede. Com isso, é possível usar o iPhone/Apple Watch como ingresso digital na entrada dos parques, como chave para abrir seu quarto de hotel ou como um cartão digital para adquirir alimentos e souvenires nas lojas do complexo, cujos valores serão cobrados no checkout do hotel.

A MagicBand continuará existindo, para quem preferir, e os visitantes poderão usar o MagicMobile em conjunto à pulseira. A experiência digital será lançada em fases ainda este ano, e inicialmente será compatível somente com o iOS/watchOS — não há qualquer notícia sobre uma versão do MagicMobile para Android, até o momento.

Publicidade

Divertido, não?

via Engadget