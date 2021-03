Photoshop roda 50% mais rápido em Macs M1

Fotógrafos, designers e todos os outros profissionais do mundo das artes digitais celebraram a chegada do Photoshop 22.3 para macOS, a primeira versão do lendário editor a incorporar suporte nativo ao Apple Silicon. Acontece que a atualização não trata apenas de adaptar o software à nova arquitetura dos Macs — ela é também uma baita otimização, graças aos poderes do M1.

Em entrevista à Computerworld, o gerente de produto do Photoshop, Mark Dahm, afirmou que a Adobe fez testes e obteve resultados impressionantes: segundo o executivo, o software roda 50% mais rápido no M1 se comparado a MacBooks de 2019, com processadores Intel e configurações semelhantes.

Dahm afirmou também que toda a transição do Photoshop para o Apple Silicon foi pensada para ser a mais suave possível e, ao mesmo tempo, proporcionar aos usuários do software o máximo em ganhos de performance. O executivo elogiou a camada de compatibilização Rosetta 2 e as ferramentas disponibilizadas pela Apple para tornar apps nativos à nova arquitetura — além de lembrar que o Photoshop já passou por outra transição no mundo dos Macs (a do PowerPC para a Intel).

Segundo Dahm, a transposição do Photoshop e (quase) todos os seus recursos para o M1 foi possível especialmente por conta da parceria da Adobe com a Apple — sugerindo que a Maçã teve um dedo no processo de adaptar algumas das ferramentas mais complexas do software, como o Preenchimento Sensível ao Conteúdo (Content-Aware Fill), o Pincel de Recuperação (Healing Brush) e a recém-chegada Substituição do Céu.

Quando perguntado se o processo de adaptar aplicativos para o Apple Silicon vale a pena, o executivo deixou um conselho para a comunidade de desenvolvedores:

Recompilar um software grande para o Apple Silicon requer investimento dos desenvolvedores. Entretanto, como nós mostramos no caso do Photoshop, o processo pode resultar em melhorias significativas de performance para o usuário. Além disso, conforme mais consumidores vão comprando máquinas com Apple Silicon, mais gente espera que seus apps rodem nativamente no hardware mais recente para tirar todo o proveito das suas novas máquinas. […] Essas ótimas melhorias de performance são apenas o começo e nós continuaremos trabalhando junto à Apple para otimizar a performance ainda mais com o tempo.

Por fim, Dahm afirmou que, além dos produtos da Adobe já adaptados para o M1 — tanto os oficiais (como o Photoshop e o Lightroom) quanto aqueles ainda em beta (como o Premiere Pro e o Audition) —, outros softwares da empresa deverão entrar para a turma ainda este ano. Que bom, então!

