Timedash combina suas informações diárias em um só widget

Se você é um adepto dos widgets do iOS 14 e está em busca de apps com novas opções, apresento-lhes o Timedash, um app que combina algumas das principais informações do dia (como hora, data, temperatura e contagem de passos) em um só widget — extremamente personalizável.

Existem quatro tipos diferentes de widgets no Timedash. O primeiro é “Ana Digi”, que é um grande relógio analógico com um digital menor próximo ao centro. O “Dual Ana Date Weather” mostra a data e o clima ao lado de dois fusos horários diferentes de sua escolha. Já o “Digi Date Weather” possui um grande relógio digital com a data e a temperatura; finalmente, o “Ana Weather Steps” inclui um pequeno relógio analógico com a temperatura e um grande contador de passos.

Além disso, o app oferece mais de 30 combinações únicas de mostradores inspiradas nos relógios de pulso da década de 1970 — que vão desde opções divertidas e coloridas até designs mais elegantes e simplistas.

Somando ao fato de que você pode criar e adicionar quantos widgets quiser, são múltiplas opções de design que dá para adicionar à tela de início — e salvar espaço para outros widgets.

O app está disponível por R$5 e não possui nenhuma compra interna ou assinatura.

via 9to5Mac