Vazam imagens dos supostos AirPods de 3ª geração

Ainda ontem, nós divulgamos renders dos supostos AirPods de terceira geração, que teriam vazado de fornecedores da Apple. Que tal hoje, então, dar uma olhada em fotos do que seriam esses novos AirPods? As imagens foram compartilhadas pelo site 52audio [Google Tradutor].

Como especulado, elas mostram os supostos novos fones com um visual muito parecido com o dos AirPods Pro.

Ainda que as imagens não mostrem, o site acredita que eles teriam também pontas de silicone para tornar a utilização mais agradável — eu só não sei onde essas pontas seriam guardadas, pois aparentemente não há espaço para elas no estojo de recarga. 🤷🏻‍♂️

Ainda que parecidos com os AirPods Pro, a tendência é que os AirPods de terceira geração não venham com recursos encontrados no modelo “profissional”, como Cancelamento Ativo de Ruído, Modo Ambiente e Áudio Espacial — justamente para manter níveis diferentes de produtos na linha.

Atualmente, os AirPods são comercializados nos Estados Unidos por US$160 (case comum) e US$200 (case com recarga sem fio). Contudo, o 52audio acredita que a Apple venderá os novos fones por US$150 — se eles vierem com uma case de carga sem fio por esse preço, sem dúvida serão bem recebidos.

Lembrando que o leaker “Kang” acredita que os novos AirPods estão prontos para serem lançados e que a Apple poderá fazer isso no suposto evento o qual deverá acontecer dia 23 de março.

via MacRumors