Como alterar o estilo de título no app Notas (iPhone, iPad e Mac)

O aplicativo nativo Notas (Notes) é bastante útil para quem precisa guardar anotações e informações corriqueiras. Antes, ele podia ser usado apenas como um tomador de notas comuns; agora, permite a inserção de links, tabelas e até imagens.

Uma dica não muito conhecida, contudo, permite que você escolha o estilo de texto que deseja usar na hora que começar uma nova anotação.

Aprenda como personalizar o estilo de títulos em novas anotações usando o app no iPhone, no iPad e no Mac.

No iPhone/iPad

No iPhone/iPad, vá em Ajustes » Notas e selecione “Notas Começam Com” na seção Visualização”.

Por lá, você verá algumas opções de como uma nova nota deve começar:

Título

Cabeçalho

Subtítulo

Corpo

A seguir, confira como fica o visual de cada uma das opções no app:

No Mac

No Notas do Mac, o processo é igualmente fácil de ser acessado. Abra o Notas e, na barra de menus, selecione Notas » Preferências…. Selecione o formato desejado que uma nova nota deve começar: “Título”, “Cabeçalho”, “Subtítulo” ou “Corpo”.

Fácil, né?