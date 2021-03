Como limpar o armazenamento do Twitter (iPhone, iPad e Mac)

O Twitter é uma ótima rede social para quem curte ficar por dentro dos assuntos do momento, seja ele um reality show, um evento esportivo ou até mesmo uma keynote da Apple.

Nos últimos anos, a rede do passarinho azul vem ganhando muitos recursos novos. Entre os exemplos estão a expansão no número de caracteres e a possibilidade de mandar tweets por voz. Em breve, todos deverão ter acesso ao Spaces, permitindo chats ao vivo entre os usuários (uma espécie de Clubhouse).

Por ser um aplicativo com tantas funções e tipos de mídia suportado, os dados armazenados nele podem acabar acumulando, ocupando ainda mais a memória do seu aparelho. Pensando nisso, o Twitter oferece uma opção para limpar esse armazenamento, chamado de cache.

Confira como resolver isso nos apps oficiais do Twitter para iPhones/iPads e Macs.

No iPhone/iPad

Abra o app do Twitter e toque no botão localizado no canto superior esquerdo. Depois, vá em Configurações e Privacidade » Uso de dados e escolha “Armazenamento de mídia” ou “Armazenamento na Web”.

A diferença entre os dois tipos de limpeza de armazenamento, segundo o Twitter, é essa:

Armazenamento de Mídia : removerá dados de fotos e GIFs. O dispositivo precisará fazer download desses dados novamente para que eles sejam visualizados.

: removerá dados de fotos e GIFs. O dispositivo precisará fazer download desses dados novamente para que eles sejam visualizados. Armazenamento na Web: aqui, o Twitter desdobra esse tipo de armazenamento em dois: armazenamento de páginas da web e todo o armazenamento na web. A diferença é que, enquanto a primeira limpa opção limpa o armazenamento usado por páginas da internet, a segunda remove os demais dados contidos neles, como cookies e logins.

Depois que escolher um dos dois, toque no botão “Limpar armazenamento de mídia/armazenamento na web” e confirme a operação.

No Mac

Há duas maneiras de fazer a limpeza do armazenamento do app. A primeira é indo até a barra de menus, clicar em Twitter » Preferências… » Uso de dados e escolher entre “Armazenamento de mídia” ou “Armazenamento na Web”.

Depois que escolher um deles, clique em “Limpar armazenamento de mídia/armazenamento na web” e confirme novamente a ação.

A outra opção é clicar no botão com três pontinhos (localizado acima do botão de novo tweet), depois em Configurações e privacidade » Uso de dados; escolha entre “Armazenamento de mídia” ou “Armazenamento na Web”; os passos seguintes são os mesmos já explicados.