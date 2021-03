Conheça alguns atalhos práticos da Calculadora (Mac)

A Calculadora é um daqueles aplicativos essenciais. Com ela, é possível fazer cálculos rápidos ou alguns até mais complexos, o que acaba economizando tempo ou ajudando quem não é muito bom quando o assunto é matemática.

Publicidade

Pensando nisso, decidimos reunir por aqui alguns atalhos práticos que podem agilizar ainda mais o processo de cálculos usando o aplicativo nativo de Macs.

Vamos a eles?

Em todos os tipos de calculadora

Limpar: Esc ou C

ou Limpar tudo: ⌥ Esc

Inverter o sinal dos números: ⌥ -

Dividir: /

Calcular porcentagem: ⇧ 5

Multiplicar: ⇧ 8

Subtrair: -

Somar: ⇧ +

Igual: =

Remover o último número digitado: Delete

Na calculadora científica

Sim, o app conta com uma calculadora científica — para ativá-la, vá até a barra de menus e clique em Visualizar » Científica. Se preferir, use ⌘ 2 no teclado.

Fazer uma notação exponencial: Caps Lock E

Calcular o fatorial do valor: ⇧ 1

Calcular o logaritmo natural do valor: E

Calculadora no modo RPN

Para usar a calculadora no modo RPN (reverse polish notation, ou notação polonesa inversa), vá em Visualizar » Modo RPN na barra de menus; ou, se preferir, use o atalho ⌘ R .

Para sair do modo RPN, basta repetir o atalho ⌘ R .

Alternar entre os dois números inferiores da pilha: ⌘ E

Mover o número inserido por último para cima da pilha: ⌘ Seta para cima

Mover o número inserido por último para baixo da pilha: ⌘ Seta para baixo

Remover o número inferior da pilha: ⌘ Delete

Bons cálculos por aí! 🤓