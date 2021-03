AirPods Pro ganham novo comercial intitulado “Pular”

A Apple realmente gostou da fórmula “pessoas andando na rua fazendo de tudo com seus AirPods nas orelhas” para divulgar as capacidades dos seus fones. A bola da vez foram os AirPods Pro.

No passado, já vimos um comercial intitulado “Saltar” para divulgar os AirPods; agora, a Apple nos trouxe “Jump” (“Pular”), o qual mostra uma pessoa com muita habilidade nos pés se deslocando pela cidade pulando as mais variadas “cordas” que aparecem pela sua frente.

Vale a pena assistir — nem que seja pela produção:

Transforme o mundo em seu playground com o AirPods Pro.

A música que embala o vídeo é “Fallin’ Apart (Feat. Denzel Curry & Pell)”, de Young Franco.

Gostaram?

AirPods Pro de Apple Preço à vista: R$2.699,10

Preço parcelado: em até 12x de R$249,92

Características: Cancelamento Ativo de Ruído e Modo Ambiente

Lançamento: outubro de 2019 Comprar agora

