Apple Music terá lista de músicas mais ouvidas por cidade no iOS 14.5

A cada nova versão beta, novos recursos vão sendo descobertos e o iOS 14.5 vai provando cada vez mais que é uma das atualizações “.x” mais recheadas de novidades dos últimos anos. Quer uma prova? Basta seguir nossa tag sobre a futura versão do sistema.

Pois recentemente, analisando a quarta versão beta do iOS 14.5, o 9to5Mac descobriu mais uma novidade — esta, referente especificamente ao Apple Music. A plataforma de streaming da Maçã ganhará um recurso de paradas por cidade — isto é, uma lista com as canções mais ouvidas em uma série de localidades ao redor do mundo.

Os “City Charts” trarão, ao menos inicialmente, os dados de cerca de 100 cidades ao redor do mundo e serão atualizados diariamente. Os usuários poderão conferir as listas de todas as cidades incluídas, para saber o que está fazendo mais sucesso em cada lugar; cada cidade terá sua própria playlist para que você possa seguir os locais com os gostos mais parecidos com os seus.

Por ora, o recurso ainda não está no ar — o 9to5Mac descobriu a sua existência analisando códigos internos do sistema, então você ainda não pode acessar os “City Charts” mesmo que esteja no ciclo de testes do iOS. Provavelmente, a Maçã ainda está preparando tudo debaixo dos panos para lançar a novidade junto à versão final do iOS 14.5.

O fato é que o Apple Music será um dos maiores beneficiados com o update: além das paradas por cidade, o aplicativo Música ganhará também novas opções de controle e uma opção de compartilhar as letras das suas canções favoritas em redes sociais. Num âmbito geral, também será possível escolher — mais ou menos — o serviço de música padrão da Siri a partir da próxima versão do sistema.

Que ele não demore a chegar, portanto.