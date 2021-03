Apple Watch cresce 45%; Apple continua dominando em vestíveis

Entra trimestre, sai trimestre, o segmento de dispositivos vestíveis (wearables) continua concentrando-se em Cupertino. No quarto trimestre de 2020, não foi diferente, como mostraram números publicados hoje pela IDC.

De acordo com a firma, a Apple manteve a liderança no segmento no período, especialmente por conta de um um crescimento saudável nas vendas de Apple Watches e AirPods.

A Maçã despachou 55,6 milhões de dispositivos vestíveis no quarto trimestre do ano passado — um crescimento de 27% em relação aos 43,7 milhões despachados no mesmo período do ano anterior e suficiente para manter a fatia de mercado de 36% dela.

O grande motor desse crescimento, segundo a IDC, foi o Apple Watch: o relógio viu um crescimento de 45% na comparação ano a ano — salto atribuído pelos analistas à oferta variada de modelos para todos os bolsos e gostos, incluindo o Apple Watch Series 6, o Series 3 e o SE.

A família dos AirPods, por sua vez, cresceu 22% na comparação ano a ano — um salto interessante, mas que indica uma desaceleração: nos anos anteriores, esse crescimento foi de 28% e 29%.

Segundo a IDC, isso se deve ao fato de que o segmento de audíveis está atingindo um ponto de equilíbrio: os fones de ouvido sem fio tiveram ondas fortíssimas de adoção nos últimos trimestres e agora passarão por um período sem grandes saltos até que chegue o próximo ciclo de atualizações.

No mercado geral de vestíveis, a Xiaomi ficou com a segunda colocação, seguida pela Samsung e pela Huawei. O quinto lugar ficou com a indiana BoAt, que cresceu 470%(!) na comparação ano a ano e já tem 3,5% do segmento, mesmo operando apenas na Índia — mais uma prova do poder basicamente inexplorado do mercado consumidor no país.

Veremos como estarão esses números, portanto, nos próximos meses.

via 9to5Mac