Como alterar os sons de notificação do Telegram (iPhone e iPad)

Entre os diversos aplicativos de mensagens, aquele que talvez mais brigue de frente com o WhatsApp é o Telegram.

Publicidade

Ele vem crescendo em um ritmo acelerado, inclusive no Brasil. Uma pesquisa recente indicou que cerca de 45% dos smartphones no país já contam com o app instalado.

Assim como o WhatsApp, ele permite que você altere os toques de conversas individuais ou de grupos — além dos canais, algo específico do Telegram.

O ajuste a seguir vale tanto para iPhones quanto para iPads, caso você queria personalizá-los.

Trocando os toques do Telegram no iPhone/iPad

Abra o Telegram e vá até em Configurações » Notificações e Sons. Você verá seções divididas entre os três tipos de mensagens: notificações de mensagens, de grupo e de canais. Toque em “Som”, onde poderá escolher o toque desejado, e depois em “Pronto” para salvar as modificações.

Abaixo de “Som”, você verá uma opção “Exceções”. Por ela, você poderá personalizar os toques para contatos específicos. Para isso, basta tocar em “Adicionar Exceção”, escolher o contato e depois o toque desejado.

Apesar de ser um app bastante flexível, não há uma opção para alterar os toques de chamadas por voz/vídeo no Telegram — pelo menos por enquanto.