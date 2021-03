Como mudar os alertas de notificações do WhatsApp no iPhone

O WhatsApp é o mensageiro mais popular do Brasil (apesar de o seu uso ter caído no nosso país). Não é à toa que, diariamente, são enviadas cerca de 100 bilhões de mensagens por ele.

Por aqui, no MacMagazine, já demos algumas dicas importantes envolvendo o mensageiro do Facebook.

A dica de hoje diz respeito aos sons de chamadas e de notificações. Confira como alterá-los e deixar o WhatsApp ainda mais personalizado no seu iPhone!

Mudando o som das ligações

Desde o iOS 10, o toque usado para as ligações de áudio do WhatsApp é o mesmo estipulado no app Contatos do iPhone.

Desta forma, para mudar o som de chamadas, abra o app Contatos e escolha aquele que deseja alterar. Toque em “Editar” (localizado no canto superior direito) e, na seção “Toque”, escolha aquele que mais lhe agrada.

Por fim, o WhatsApp sugere que você reinicie o seu iPhone devido a um bug encontrado no iOS 10, mas por aqui a mudança passou a surtir efeito de imediato.

Mudando o alerta de notificações de forma geral

Caso queira mudar o som de notificações do aplicativo de mensagens, abra o WhatsApp e, na aba “Configurações”, toque em “Notificações”. Você verá as opções para alterar as notificações de mensagens enviadas individualmente ou de mensagens em grupo.

Para alterar qualquer uma delas, toque em “Som” (localizado abaixo de “Mostrar Notificações”). Para um preview de cada som, toque em cima do nome deles. Depois que tiver escolhido, toque em “Salvar” (no canto superior direito).

Escolhendo um toque específico para cada pessoa ou grupo

Caso queira, você pode personalizar o toque de cada conversa mantida pelo WhatsApp, seja ela individual ou um grupo. Para isso, abra a conversa e toque no nome da pessoa, no topo da tela. Depois, vá em Papel de Parede e som » Toque de alerta e escolha o toque desejado, tocando em “Salvar”.