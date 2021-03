Desenvolvedor cita problemas ao portar Linux pra Macs com M1

No fim do ano passado, comentamos o projeto Asahi, do desenvolvedor Hector Martin (também conhecido como “marcan”): a ideia era portar o Linux para Macs com chip M1.

Agora, o desenvolvedor publicou seu primeiro relatório de progresso, no qual detalha os esforço (e os problemas) para adaptar o sistema operacional ao novo processador da Maçã.

A (extensa) publicação contém detalhes sobre como o SoC da Apple funciona, mas o foco está nas suas várias peculiaridades que limitam a capacidade do Mac em geral.

Nesse sentido, o primeiro grande desafio é o processo de inicialização dos Macs com M1, que ele diz ser “diferente de tudo que você encontraria num ecossistema ARM tradicional”. Por exemplo, você não pode inicializar essas máquinas a partir de um armazenamento externo da mesma forma que faria em outros computadores.

A forma como eles [os Macs com chip M1] funcionam é mais semelhante a plataformas incorporadas (como telefones Android ou, claro, dispositivos iOS), mas com alguns mecanismos personalizados incluídos. No entanto, a Apple tomou algumas medidas para fazer esse processo de inicialização parecer mais próximo ao de um Mac Intel, então tem havido muita confusão sobre como as coisas realmente funcionam.

Felizmente, Martin identificou uma maneira de desabilitar essa funcionalidade, permitindo que seu trabalho continue. Outros “Apple-ismos” que se provaram frustrantes para o desenvolvedor incluíam uma “abordagem completamente personalizada” para as chamadas “exceções” e o relógio do sistema — o que, como informamos, é importante para uma série de recursos do próprio macOS.

Vale notar que Martin não é o único se esforçando a disponibilizar o Linux para Macs com M1: o Corellium já conseguiu portar o sistema para as novas máquinas — embora, para usar a internet, seja preciso usar um conector à parte.

