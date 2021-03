iOS 14.5: Apple Maps poderá informar sobre aglomerações

A Apple teria começado a testar um novo recurso que poderá fornecer aos usuários dos seus mapas informações sobre o movimento de um local/estabelecimento em tempo real, semelhante ao Google Maps.

De acordo com uma publicação no Reddit, num trecho atualizado dos Serviços de Localização do iOS 14.5 (beta), a Apple afirma que coletará dados de usuários para adicionar um Local Importante (Ajustes » Privacidade » Serviços de Localização » Serviços do Sistema » Locais Importantes), a fim de informar o movimento de pessoas e até mesmo se o local está funcionando naquele momento.

Além disso, quando você abre um aplicativo próximo a um local importante (por exemplo, uma empresa ou um parque), seu iPhone enviará dados de localização de forma anônima e criptografada para a Apple, os quais a Apple pode agregar e usar para informar aos usuários se esse ponto de interesse está aberto e quão ocupado está.

Como dissemos, o Google Maps já oferece um recurso semelhante em tempo real chamado “Horários de pico”, o qual informa a ocupação de uma loja ou negócio específico ao longo do dia. O Google fornece essas informações reunindo dados (anônimos) de usuários que optaram por usar seu histórico de localização.

Como destacado pelo MacRumors, pode ser que a novidade não debute com o iOS 14.5 propriamente dito — e sim numa versão posterior do sistema operacional. Atualmente, o iOS 14.5 está na sua terceira versão beta.