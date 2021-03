iOS 14.5, iPadOS 14.5, macOS Big Sur 11.3, watchOS 7.4 e tvOS 14.5 chegam às quartas versões beta

A Apple liberou hoje as quartas versões beta do iOS 14.5 (compilação 18E5178a ), do iPadOS 14.5 (idem), do macOS Big Sur 11.3 ( 20E5210c ), do watchOS 7.4 ( 18T5183b ) e do tvOS 14.5 ( 18L5186a ) para desenvolvedores.

Além da chegada do sistema antirrastreamento, o qual permitirá que usuários escolham se querem ou não compartilhar informações com aplicativos como Facebook e companhia, o iOS/iPadOS 14.5 trará uma série de boas novidades que cobrimos em artigos anteriores.

O iOS 14.5 — junto ao watchOS 7.4 — permitirá que donos de iPhones com Face ID desbloqueiem o smartphone via Apple Watch, quando estiverem de máscara; além disso, ele trará suporte ao 5G no modo Dual SIM, AirPlay 2 no Apple Fitness+, compatibilidade com joysticks dos mais novos consoles da Microsoft e da Sony, entre outros.

Também será possível alterar o serviço padrão de música da Siri (de uma certa forma) e relatar acidentes no Apple Maps. Os mapas também poderão informar quando houver aglomeração em algum local. Além disso, ao menos por ora, o PiP voltou a funcionar no YouTube — e vale notar, também, que a Apple não mais enviará IPs de usuários para o Google no novo sistema.

Teremos ainda 217 novos emojis, novidades no app Música (como compartilhar letras no iMessage ou no Instagram), proteção extra contra ataques remotos, suporte aos fones Powerbeats Pro no app Buscar, além de uma nova aba “Itens” para rastrear seus pertences com as famigeradas “AirTags”.

O macOS Big Sur 11.3, por sua vez, terá novidades no Safari e no Lembretes, poderá rodar apps de iPhones/iPads em janelas maiores, suporte à API App Tracking Transparency, a novos controles (joysticks) e até mesmo a personalização do mapeamento do teclado (para os fãs de games).

Essas novas compilações de testes pintarão muito em breve, é claro, para participantes do Apple Beta Software Program.