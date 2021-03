iOS poderá ter atualizações de sistema e de segurança separadas

E tomem novidades no iOS 14.5, que está se mostrando uma atualização para lá de importante para usuários de iPhones — e de iPads, afinal o iPadOS é basicamente um iOS com algumas boas adaptações para o tablet.

Atualmente, o iOS nos dá duas opções envolvendo atualizações automáticas do sistema. A primeira é justamente baixar as atualizações de forma automática. Ao ativar essa opção, uma segunda aparece, para que as instalações em si também sejam feitas automaticamente.

No iOS 14.5 beta 4 (liberado hoje), contudo, a Apple mudou esse comportamento. Caso a ideia seja levada adiante, a segunda opção passa a ser instalar atualizações de segurança.

Algo assim já é inclusive oferecido no macOS; todavia, no sistema operacional desktop da Apple, as opções são ainda mais completas, como podemos ver abaixo.

A Apple poderia adicionar essa opção de atualização automática envolvendo correções de segurança mantendo a outra de instalar automaticamente novas versões do iOS — algo ótimo para aquelas pessoas mais desligadas que nem sabem que uma nova versão do sistema foi liberada pela Maçã.

Ainda assim sabemos que, mais importante do que ter acesso a novos recursos, é estar protegido. E ao permitir — teoricamente, já que não sabemos exatamente como isso acontecerá — que atualizações de segurança sejam instaladas automaticamente, a Apple garante que todos fiquem protegidos, inclusive aqueles que não queiram instalar uma nova versão do iOS pelo motivo que seja.

Alternativamente, pode ser que a Apple esteja simplesmente planejando, futuramente, liberar atualizações de segurança soltas para sistemas anteriores — mais uma vez, tal como já acontece no macOS.

Veremos como isso tudo será implementado, afinal.

