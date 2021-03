iPhones 12 têm 5G mais lento que quase todos os Androids

Os rumores de que a Apple implementará mudanças na conectividade 5G dos iPhones não vêm de hoje, e as especulações mais recentes dão conta de que a Maçã poderá lançar um modem próprio para os seus smartphones em 2023. Por ora, entretanto, os iPhones 12 ainda precisam comer bastante feijão com arroz para alcançar seus concorrentes do mundo Android nesse quesito.

Digo isso por conta de um estudo realizado recentemente pela Opensignal, que analisou as velocidades da conexão 5G em dezenas dos aparelhos mais vendidos dos Estados Unidos. O resultado não foi nada bom para a Apple: nenhum modelo do iPhone 12 conseguiu entrar na lista dos 25 mais rápidos compilada pela empresa de análise.

A Samsung dominou o ranking: 60% dos aparelhos no Top 25 são da sul-coreana, com a liderança isolada do Galaxy S21 — a média na velocidade de download 5G do aparelho foi de 56Mbps. O segundo colocado, o TCL Revvi 5G, atingiu 49,8Mbps na mesma medição.

O 25º aparelho no ranking, o LG Velvet 5G, ainda ficou acima do aparelho mais bem-colocado da Maçã, o iPhone 12 Pro: enquanto o smartphone Android atingiu 37,8Mbps em velocidade média de download, o dispositivo da Apple ficou com 36,9Mbps. O iPhone 12 Pro Max conseguiu 36,2Mbps, enquanto o iPhone 12 mini atingiu 32,9Mbps; o iPhone 12 ficou com apenas 29,6Mbps — próximo do iPhone 11 Pro Max, que nem 5G tem.

Para não dizer que a Apple foi totalmente humilhada no estudo, a Opensignal declarou os iPhones como os aparelhos que viram um maior salto de velocidade ao fazer a transição do 4G para o 5G, com ganhos de cerca de 2,3x — muito acima de concorrentes como a LG, a Samsung e o Google. A empresa afirma, inclusive, que os usuários de iPads deverão ver ganhos semelhantes quando a Apple enfim lançar tablets com conectividade 5G.

O autor do estudo, Ian Fogg, afirmou não haver uma razão evidente para o mau desempenho dos iPhones no teste — ainda mais considerando que, como todas as medições foram realizadas nos EUA, os smartphones da Maçã puderam usar a tecnologia mmWave, que conecta-se a redes mais rápidas.

Segundo Fogg, as diferenças podem estar simplesmente na forma como cada fabricante projeta suas antenas de recepção 5G, bem como a experiência de cada fabricante com a tecnologia — basta lembrar que os iPhones 12 são a primeira geração de smartphones da Apple com a nova conectividade, enquanto a Samsung já está completando seu terceiro ano lidando com aparelhos 5G.

Esperemos, portanto, que a Apple possa recuperar o terreno perdido nas suas próximas gerações de iPhones — vamos acompanhar.

via AppleInsider