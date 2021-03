Promoções na App Store: eXtra Voice Recorder Pro, Volt, batchCONVERTER e mais!

Confira e aproveite a nossa seleção de promoções nas App Stores nesta segunda-feira!

O eXtra Voice Recorder, criado por Denys Yevenko, é mais uma vez nosso destaque do dia. Trata-se de um gravador de voz que permite anotações!

Combine um belo gravador de voz, um editor de textos e um gerenciador de arquivos em um só aplicativo, e você terá o eXtra Voice Recorder. Todas as suas gravações podem receber notas, fotos, destaque e muito mais.



Nota na App Store

Minha nota

Compartilhe tudo via Wi-Fi, AirDrop, mensagens, email ou iTunes Finder. Sincronize entre os seus dispositivos de forma automática, via Dropbox. Se preferir, envie tudo para a sua conta no Google Drive, no Evernote ou em muitos outros serviços/aplicativos.

Ah, a versão dele para macOS também está em oferta:

Aproveite! 😃

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$107 de desconto:

Apps para iOS/iPadOS

Puzzles.

Rimas.

Jogo de aventura.

Utilitário para contatos.

Aplicativo educacional.

App para macOS

Conversor de imagens.

Aproveitem as ofertas e até amanhã. Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr!

