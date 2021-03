Setor tecnológico acredita que Apple, Google e cia. têm poder demais

A discussão sobre o poder das Big Tech (nome comumente utilizado para se referir às gigantes tecnológicas dos Estados Unidos — Apple, Google, Amazon, Facebook e ocasionalmente Microsoft) é longa e frutífera: há quem defenda que a posição das empresas é merecidamente conquistada; e há quem veja problemas num grupo tão pequeno de companhias concentrar tanto poder na forma como administram o espaço digital, uma parte fundamental da vida em sociedade contemporânea.

Pois sobre isso, o site Protocol fez recentemente uma pesquisa muito interessante com 1.504 trabalhadores do setor tecnológico em todos os cargos, desde CEO e altos executivos até associados e outros funcionários de cargos de menor hierarquia. O resultado? 77% deles acreditam que as gigantes tecnológicas têm poder demais nas mãos.

Mais precisamente, foram duas perguntas: a primeira, que questionava se a indústria tecnológica é poderosa demais, teve 40% dos trabalhadores respondendo que “concordam fortemente” e 39% respondendo que “concordam”; 11% ficaram neutros na questão, enquanto 9% discordaram e 1% discordou fortemente.

A segunda pergunta foi mais focada, questionando se a Apple, o Facebook, a Amazon e a Alphabet (empresa-mãe do Google) tinham poder demais. Os resultados foram parecidos: 37% dos entrevistados concordaram fortemente e 40% concordaram, enquanto 14% ficaram neutros e 6% discordaram da afirmativa; apenas 3% discordaram fortemente.

Apesar disso, os funcionários entrevistados não parecem ter muitas ideias do que fazer para limitar esse poder: menos da metade acredita que as gigantes tecnológicas deveriam ser divididas em empresas menores, e mais de 3/4 acreditam que elas devem poder continuar adquirindo outras empresas. Além disso, 68% dos trabalhadores entrevistados afirmaram ter interesse em ver sua empresa fazer uma parceria ou ser adquirida por uma das integrantes da Big Tech.

A pesquisa tocou também em outros assuntos importantes pertinentes à indústria tecnológica. Perguntados sobre a relação das empresas com as agências da lei e de força policial, os entrevistados se dividiram: 24% disseram apoiar que as gigantes se envolvam e colaborem com investigações e outros 24% se posicionaram contra esse tipo de envolvimento; 22% se mantiveram neutros, enquanto 20% concordaram fortemente e 10% discordaram fortemente.

Na questão da China, 57% dos entrevistados afirmaram concordar ou concordar fortemente que as restrições do governo dos EUA ao país foram longe demais; apenas 16% discordaram ou discordaram fortemente; além disso, 58% dos trabalhadores concordaram ou concordaram fortemente com a afirmativa de que uma “guerra fria tecnológica” entre as duas nações poderia prejudicar empresas tecnológicas dos EUA; 19% discordaram ou discordaram fortemente.

Outro ponto que parece ser quase consensual é a regulação das ferramentas de inteligência artificial: 73% dos entrevistados concordaram ou concordaram fortemente que o governo deve implementar legislações para regular os robôs inteligentes, enquanto apenas 9% disseram discordar ou discordar fortemente da assertiva.

A pesquisa completa do Protocol, que tem alguns outros pontos bem interessantes, pode ser vista aqui.

