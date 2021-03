WhatsApp diz ser tratado pela Apple como “qualquer outro app”

Nos últimos meses, o Facebook e a Apple não têm estado exatamente na mesma página. Muito do problema entre as gigantes da tecnologia está relacionado com as medidas de privacidade adotadas pela Apple e seu suposto monopólio sobre a App Store.

A Apple, inclusive, é constantemente acusada de tratar desenvolvedores e seus apps de forma desigual — e isso ficou mais pungente após todo o fiasco envolvendo a Epic Games. Aparentemente, no entanto, esse não é o caso do WhatsApp — que, vale lembrar, pertence ao Facebook.

Isso é o que o chefe do WhatsApp, Will Cathcart, disse ao podcast do Big Technology recentemente; segundo ele, o WhatsApp é “tratado como qualquer outro app”.

Apesar disso, Cathcart não deixou de criticar algumas das novas medidas de privacidade da Apple; falando especificamente sobre os rótulos de privacidade da App Store, o executivo disse que o método que a Maçã criou o recurso é “lamentável”:

O que eu acho lamentável sobre os rótulos [de privacidade] da Apple é que a maneira como eles os criaram acabou sendo muito confusa. Em parte, porque qualquer aplicativo pode colocar o que quiser nos rótulos.

Nesse sentido, Cathcart também disse que o WhatsApp concorre, nos Estados Unidos, com o iMessage — mas que ninguém pode ver as informações de privacidade do mensageiro da Apple porque você não baixa o aplicativo, afinal ele vem pré-instalado no iOS.

Ele observou que há informações listadas no site da Apple em relação ao uso de dados dos seus apps, mas novamente destacou inconsistências — como a forma que a Apple pode processar pagamentos por meio de suas plataformas (como o WhatsApp), porém isso não está destacado nos rótulos do iMessage.

O executivo também comentou que “é do interesse estratégico da Apple que as pessoas não usem algo como o WhatsApp, porque eles não querem que as pessoas usem um Android”. Ele mesmo, porém, usa um Android:

Bem, eu uso um Android porque se você olhar a base de usuários do WhatsApp, vemos que temos muito mais usuários no Android. Eu também uso um iPad e já usei iPhones há muitos anos, mas eu realmente quero usar o produto da maneira que a maioria das pessoas está usando, então eu uso um Android. Muitas pessoas usam os dois ou vão e voltam porque estamos construindo nossos produtos para ambos e você precisa entendê-los de forma igual.

A entrevista completa (transcrita) pode ser conferida aqui.

via iMore