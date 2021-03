Apple deverá ser investigada na França por publicidade no iOS

No começo do mês, nós informamos que a Apple foi alvo de reclamações na França por conta da forma como lida com sua própria publicidade no iOS.

A France Digitale, uma associação francesa que representa diversas empresas, apresentou uma reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados (Commission Nationale de l’informatique et des Libertés, ou CNIL) do país alegando que a Apple não solicita a permissão de usuários para recolher dados utilizados no recurso — responsável por exibir anúncios na App Store, no Apple News e no app Bolsa.

Hoje, a Bloomberg noticiou que a Maçã deverá mesmo ser investigada pela comissão por conta da possível violação das regras de proteção de dados da União Europeia. A investigação em si poderá resultar apenas em solicitações para que a Apple faça ajustes em seus sistemas de publicidade personalizados ou até mesmo em aplicações de multas pesadas — por lá, violações das regras de proteção de dados podem gerar multas de até 4% do faturamento anual total da empresa.

A decisão final sobre a possível investigação deverá sair amanhã (17 de março), então ficaremos ligados.