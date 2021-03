Apple e Redford Center lançam desafio de cinema para estudantes

Talvez você nunca tenha ouvido do Redford Center, mas sua missão já é ecoada por diversos outros grupos e manifestações ao redor do mundo. Fundada pelo ator/cineasta Robert Redford (visto acima) e seu filho James Redford, a organização fomenta a justiça igualitária e os direitos das minorias por meio do incentivo à produção artística, facilitando o apoio e o financiamento de projetos esperançosos e inspiradores de pessoas e coletivos provenientes de grupos sub-representados.

Publicidade

Pois a organização lançou recentemente o segundo Redford Center Stories Challenge, um desafio de produção cinematográfica voltado a jovens estudantes dos Estados Unidos. E, desta vez, a Apple será uma apoiadora-chave do evento — tudo como parte da sua Iniciativa sobre Equidade e Justiça Racial, anunciada no ano passado com um investimento de mais de US$100 milhões.

Para participar do desafio, estudantes do Ensino Médio poderão utilizar o aplicativo Clips para criar curta-metragens que promovam temas relacionados à justiça social e à qualidade de direitos. As criações serão avaliadas por um júri qualificado, incluindo Robert Redford, a cineasta Faith Briggs e a vice-presidente de iniciativas sociais, políticas e ambientais da Apple, Lisa Jackson.

No dia 22 de abril (Dia da Terra), serão anunciados os vencedores do desafio em várias categorias. Os prêmios totalizarão mais de US$10 mil distribuídos para estudantes, professores e escolas, além de incluir oportunidades para que jovens desenvolvam projetos com cineastas profissionais, doações para outras organizações e muito mais.

As inscrições já estão abertas e os estudantes interessados poderão enviar suas criações até o dia 31 de março por essa página. Além disso, a Apple e o Redford Center realizarão vários “minidesafios” ao longo do ano letivo em diversas instituições de ensino — tudo com o objetivo de apurar a autoconfiança e as habilidades autorais dos jovens pertencentes a grupos minoritários.

Publicidade

Muito legal, não?

via MacRumors