Apple TV+: Tom Hiddleston estrelará “A Serpente do Essex” com Claire Danes

Mais um dia, mais uma novidade para o Apple TV+ — hoje, com uma adição de peso ao elenco de “A Serpente do Essex” (“The Essex Serpent”): Tom Hiddleston, mais conhecido por interpretar Loki no Universo Cinematográfico Marvel. As informações são do Deadline.

Hiddleston, já retratado acima na primeira imagem oficial da série, protagonizará a produção junto a Claire Danes (“Homeland”), que entrou para o elenco em substituição a Keira Knightley — Keira deixou a série por problemas relacionados à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).

Como já citamos, “A Serpente do Essex” é uma adaptação do romance homônimo de Sarah Perry e gira em torno de Cora (Danes), que, recém-enviuvada e livre de um casamento abusivo, se estabelece na vila de Aldwinter, em Essex. A aldeia é cercada de mistérios e acredita que uma criatura fantástica, conhecida como a Serpente do Essex, está de volta para aterrorizar a comunidade. Hiddleston interpretará Will Ransone, descrito como o respeitado líder da comunidade.

A série terá nove episódios de uma hora, todos dirigidos por Clio Barnard (“The Selfish Giant”) e roteirizados por Anna Symon (“Mrs. Wilson”). A produção ficará a cargo da See-Saw Films, responsável pelo vencedor do Oscar “O Discurso do Rei”.

Ainda não há mais informações sobre o restante do elenco ou uma previsão de estreia, mas nós, como de costume, ficaremos de olho.