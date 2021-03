Calendário: conheça alguns atalhos de teclado (Mac)

Seguindo a nossa série de artigos voltados para atalhos de teclado em Macs, a dica de hoje é focada no app nativo Calendário, do macOS.

Publicidade

Com poucas digitações no teclado, você consegue realizar tarefas como adicionar eventos, mostrar mais informações sobre eles e até alternar entre as visualizações disponíveis no app.

Confira a seguir os principais:

Atalhos gerais

Ir ao dia, à semana, ao mês ou ao ano seguinte: ⌘ →

Ir ao dia, à semana, ao mês ou ao ano anterior: ⌘ ←

Ir à data de hoje: ⌘ T

Ir a uma data específica: ⇧ ⌘ T

Alternar à visualização “Dia”: ⌘ 1

Alternar à visualização “Semana”: ⌘ 2

Alternar à visualização “Mês”: ⌘ 3

Alternar à visualização “Ano”: ⌘ 4

Entrar no modo de visualização em tela cheia: ⌃ ⌘ T

Sair do modo de visualização em tela cheia: Esc

Deixar o texto maior: ⌘ +

Deixar o texto menor: ⌘ -

Atualizar os calendários: ⌘ R

Marcar ou desmarcar a caixa localizada ao lado dos calendários: ⌘ e clique na caixa de calendário

e clique na caixa de calendário Marcar ou desmarcar todas as caixas localizadas ao lado dos calendários: ⌥ ⌘ e clique na caixa de seleção

e clique na caixa de seleção Adicionar um grupo novo de calendários: ⇧ ⌘ N

Adicionar um calendário assinado: ⌥ ⌘ S

Imprimir um calendário: ⌘ P

Atalhos de criação/edição de eventos

Adicionar um evento: ⌘ N

Editar o evento selecionado: ⌘ E

Ir ao campo seguinte (enquanto um evento estiver aberto): Tab

Ir ao campo anterior (enquanto um evento estiver aberto): ⇧ Tab

Fechar o editor de eventos (enquanto um evento estiver aberto): Esc

Selecionar o evento seguinte: Tab

Selecionar o evento anterior: ⇧ Tab

Selecionar o evento seguinte/anterior: ← ou →

ou Buscar eventos: ⌘ F

Mover um evento para outro calendário: ⌘ e clique no evento

e clique no evento Antecipar o evento selecionado em 15 minutos (em “Dia” ou em “Semana”) ou em 1 semana (em “Mês”): ⌃ ⌥ ↑

Atrasar o evento selecionado em 15 dias (em “Dia” ou em “Semana”) ou em 1 semana (em “Mês”): ⌃ ⌥ ↓

Atrasar o evento selecionado em 1 dia (em “Dia” ou em “Semana”) ou em 1 semana (em “Mês”): ⌃ ⌥ →

Antecipar o evento selecionado em 1 dia (em “Dia” ou em “Semana”) ou em 1 semana (em “Mês”): ⌃ ⌥ ←

Mostrar informações de um evento: ⌘ I

Imprimir eventos selecionados ou em intervalo de tempo: ⌘ P

Mostrar/ocultar o painel de disponibilidade: ⇧ ⌘ A

Abrir as preferências do app Calendário: ⌘ ,

Editar um evento selecionado na janela do inspetor: ⌥ ⌘ I

Quem sabe você incorpore alguns desses atalhos no seu fluxo de trabalho. 😊