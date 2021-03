Como inserir vídeos em apresentações do Keynote (iPhone, iPad e Mac)

O Keynote é um poderoso software que permite a criação de apresentações em iPhones, iPads e Macs.

Por aqui, no MacMagazine, já demos algumas dicas para aproveitar ao máximo esse aplicativo que e conhecido por ser bastante poderoso, superior inclusive ao PowerPoint (da Microsoft).

A dica de hoje envolve a criação e a inserção de vídeos em slides.

No iPhone/iPad

Abra o Keynote e certifique-se de que a apresentação esteja no modo de edição. Se não estiver, um botão “Editar” aparecerá. Depois, toque no ícone “+” (na barra superior do app) e selecione “Foto ou Vídeo” para escolher uma mídia que já esteja na sua biblioteca.

Se preferir, toque em “Câmera” para capturar um vídeo. Depois de inseri-lo, você pode redimensioná-lo de acordo com a sua preferência.

Você também pode adicionar um vídeo do YouTube ou do Vimeo. Para isso, basta tocar em “Vídeo da Web” e digitar/colar a URL. Depois, toque em “Inserir”.

No Mac

Clique no botão “Mídia” (localizado na barra superior do Mac) e selecione “Filmes” para usar um vídeo que já esteja no seu computador.

Depois de inseri-lo, você poderá fazer edições rápidas no filme, além de colocar bordas, títulos e legendas. Essas opções aparecem na barra lateral direita, quando se está com o vídeo selecionado.

Se desejar, você também pode usar vídeos que já estejam na internet. Para isso, clique em “Vídeo da Web”, digite/cole a URL e depois clique em “Inserir”.

Ah, e se preferir pode simplesmente arrastar um vídeo do Finder (ou até da Mesa) diretamente para o slide que estiver editando no Keynote.

Simples e muito útil!