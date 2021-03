Conheça diversos atalhos de teclado do app Apple TV (Mac)

O aplicativo Apple TV nasceu com a premissa de reunir, em um só lugar, os principais serviços de streaming do mercado, sua coleção de filmes comprados na iTunes Store e, mais recentemente, recebeu o Apple TV+ (com conteúdos originais da Maçã).

Junto ao macOS Catalina 10.15, a Apple levou o aplicativo Apple TV ao Mac. Isso permitiu que usuários de computadores também pudessem aproveitar os conteúdos de terceiros e da própria empresa.

Como o Mac possui um teclado, é possível tirar proveito de atalhos, o que acaba economizando tempo durante o uso do aplicativo. Confira os principais deles, abaixo!

Reprodução de conteúdo

Aqueles ajustes rápidos, mas que podem economizar um tempo na hora da reprodução de conteúdos no app.

Reproduzir: Barra de espaço

Avançar ou retroceder rápido o episódio que está selecionado: ⇧ → ou ←

ou Aumentar ou diminuir o volume: ⌘ ↑ ou ↓

Aumentar ou diminuir o volume: ou Voltar ou avançar: ⌘ [ ou ]

ou Recarregar a página: ⌘ R

Criação e gerenciamento de playlists

Muita gente não sabe (inclusive eu não sabia), mas é possível criar playlists no app Apple TV. Com os atalhos do teclado, o processo fica ainda mais fácil.

Criar uma nova playlist: ⌘ N

Criar uma playlist inteligente: ⌥ ⌘ N

Iniciar reprodução aleatória do Genius: ⌥ Barra de espaço

Atualizar a playlist (quando ela estiver selecionada): ⌘ R

Importar um arquivo de vídeo: ⌘ O

Apagar a playlist sem confirmação: ⌘ Delete

Ajustes gerais do app

Abrir as preferências do Apple TV: ⌘ ,

Ocultar o app: ⌘ H

Ocultar tudo, menos o Apple TV: ⌥ ⌘ H

Encerrar o app: ⌘ Q

Visualizar transferências do app: ⌥ ⌘ L

Abrir a janela do Apple TV: ⌘ 0

Fechar a janela do Apple TV: ⌘ W

Minimizar a janela do Apple TV: ⌘ M

Visualização do app

Aqui, você consegue ter controle sobre a visualização do app Apple TV em si, como alternar entre os tamanhos de janela.

Entrar/sair da visualização em tela cheia: ⌥ ⌘ F

Alternar entre os tamanhos de janela personalizado e máximo: ⌥ e clique no botão verde (canto superior esquerdo)

e clique no botão verde (canto superior esquerdo) Visualizar o tamanho do redimensionamento da janela do app enquanto você a redimensiona: ⌥ e arraste o controle de redimensionamento

e arraste o controle de redimensionamento Abrir a janela de informações do item selecionado: ⌘ I

Em “Informações”, visualizar as informações do item seguinte/anterior da lista: ⌘ N ou P

ou Abrir “Opções de Visualização” para o item que estiver selecionado: ⌘ J

Mostrar campo de filtros: ⇧ ⌘ F

Mostrar ou ocultar a barra de estado: ⌘ /

É claro que você não necessariamente absorverá e passará a usar todos esses atalhos; a ideia, aqui, é simplesmente aproveitar aqueles que mais lhe interessam. 😉